К Красноярскому драмтеатру в этом году пристроят два корпуса

Для пристройки корпусов выделено более 460 млн рублей.

Строительство началось в августе прошлого года. Во втором блоке уже готовы фундамент, подвал и наружные стены. Также установлены металлоконструкции и кровля с теплоизоляцией. Сейчас начали заливать бетоном полы и проводить огнезащитную обработку металлоконструкций, пишут на сайте правительства Красноярского края.

В третьем блоке рабочие заложили фундамент, выполнили гидро-и теплоизоляцию стен подвала. Идёт монтаж и огнезащитная обработка установленных металлоконструкций.

Завершат строительство до конца года.

— В новых блоках разместится студия звукозаписи, гримёрные, монтажные площадки, репетиционный зал, бутафорский цех и мастерские. На крыше расположится сценическая площадка для проведения спектаклей̆, читок пьес в тёплое время года. Откроется Малая сцена на 116 мест, — рассказал министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.

Фото: © пресс-служба министерства культуры Красноярского края