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В Красноярске модернизируют эко-парк «Гремячая грива»

Главная Общество
Красноярск
11:51 25 Мая 2022
благоустройство, красноярск, общество, парк
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Заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края Юлия Верхушина на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказала про планы в части благоустройства туристических объектов.

Около Торгашинской лестницы, напротив входа в Гренаду летом появится дополнительная парковка на 70 автомобилей. Кроме этого, обустроят тротуар с освещением от остановки на Восточном входе столбов. На вершине по самому хребту появятся лавочки, домики от ветра, небольшие пикниковые зоны, урны и дополнительная подсветка верхней площадки.

На Восточном входе Столбов на парковке обустроят газоны. В беседке возле визит-центра запланировано открытие кафе.

В Гремячей гриве летом отремонтируют урны, лавочки, перголы, шезлонги, столы парковые, настилы. Планируется частичная замена террасной доски на экотропе к оврагу, деревянной тропы в Музее геологии. На спортивных дорожках обновят дорожную разметку. В "дикой" части гривы установят дополнительную навигацию. Кроме этого, появится беседка в районе Пещерного лога. Также запланирован большой проект по благоустройству пруда у Серебряниковского ручья.

На Манской петле установят дополнительные пролёты лестницы и займутся поиском земли под парковку.

На Николаевской сопке покрасят отдельные элементы, проведут частичный ремонт брусчатки на парковке и ремонт светодиодной ленты.

Фото: © vk.com/grivapark

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