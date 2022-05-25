28 мая на набережной Красноярска пройдёт карнавал

28 мая жителей города приглашают поучаствовать в карнавале на левобережной набережной. Весь вечер с 17:00 до 22:00 будут работать две площадки: главная сцена и музыкальные подмостки под Коммунальным мостом.

Событие станет частью открытия летнего сезона и проекта для творческой молодёжи «АРТ-берег». В шествии от малой сцены под Коммунальным мостом пройдут ходулисты «Joy Walkers», барабанщицы «DrumShow11», студия исторического танца «Прикосновение» и студия артистического фехтования «Грифон». ​Эти же коллективы откроют концертную программу.

Во время концерта на главной сцене состоится розыгрыш билетов в Красноярский драматический театр им. Пушкина и худи с логотипом «АРТ-берег» от организатора мероприятия молодёжного центра «Новые имена». Будут и сладкие подарки от агентства корпоративного стиля «Шоколадно». Условия участия в розыгрыше и подробности в группе молодёжного центра.

На малой сцене выступят резиденты проекта «АРТ-берег», а также зрителей ждёт мастер-класс по ирландским танцам. Также вечером на набережной будут работать творческие площадки и открытые занятия по танцам, игре на гитаре и фехтованию.

Напомним, что проект «АРТ-Берег» реализуется на левобережной набережной с 2014 года. Традиционно открывает свой сезон площадка в последние выходные мая и каждый день без выходных дарит жителям города возможность провести какое-либо своё мероприятие или стать участником существующего. На сцене выступают начинающие артисты и студенты творческих специальностей, а также разные творческие независимые единицы. За один сезон с конца мая по начало сентября проект «АРТ-берег» собирает около 500 участников и 17 000 зрителей.

Также следует отметить, что можно стать организатором своего мероприятия. Если вы хотите организовать собственное событие на набережной, будь то музыкальный или танцевальный концерт, мастер-класс, читка стихов, показ спектакля или спортивный турнир, то подавайте заявку и с вами обязательно свяжутся.

Более подробную информацию о мероприятии можно узнать в официальной группе проекта или по телефону 200-30-25.

Фото: © пресс-служба молодёжного центра «Новые имена»