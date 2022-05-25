В Ачинском районе отремонтируют крыши шести домов

В пос. Каменка начался капитальный ремонт крыш в домах 6, 7, 8, 9, 10, 12 на ул. Лесной, сообщают на сайте правительства Красноярского края.

В начале октября ремонт завершится.

Напомним, в 2019 году от взрывов складов с боеприпасами местной воинской части пострадали несколько домов. Было решено перенести срок проведения капремонта крыш с 2030 на 2022 год.

— Рабочие уже вышли на объекты. Все строительные материалы закуплены. Будут заменены кровельные покрытия, стропильные системы, огне- и биозащита деревянных конструкций, утеплители, слуховые окна, водосточные трубы, металлические ограждения, люки, — рассказала Ирина Сосновская, заместитель министра строительства.

В этом году капремонт проведут в 1 335 домах.

Напомним, за прошлый год капремонт в Красноярском крае провели в 1 262 домах (в 533 домах Красноярска, в 109 домах Канска, в Норильске — в 85, в Железногорске — в 75, в Назарово — в 51, в Зеленогорске — в 38, в Минусинске — в 35, в Шарыпово — в 26, в Ачинске и Сосновоборске — по 24 дому, в Енисейске — в 20 домах и в домах других городов и районов).

В частности, в 275 домах обновили крыши, 806 новых лифтов установили в 272 домах. Кроме этого, в 10 домах отремонтировали подвалы, в 201 доме установили новое газовое оборудование, систему электроснабжения заменили в 363 домах, в 65 домах отремонтировали фасад. Также в двух домах отремонтировали фундаменты, в 74 проложили новые инженерные сети, рассказали в правительстве Красноярского края

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев