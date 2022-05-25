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Более 30 очагов возгорания зафиксировано в лесах Красноярского края

Главная Общество
Красноярск
11:20 25 Мая 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, лесные пожары
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За прошедшие сутки сотрудники краевого Лесопожарного центра потушили 10 лесных пожара на площади 2,5 тыс. га в 10 муниципалитетах.

Предварительно, на лес огонь перешёл с земель иных категорий, по вине местного населения и из-за сухих гроз.

На 25 мая в Красноярском крае действуют 34 лесных пожара на площади 19,2 тыс. га, сообщается на сайте регионального правительства. Пожары зафиксированы в Тасеевском, Казачинском, Богучанском, Берёзовском, Дзержинском, Емельяновском, Мотыгинском, Большемуртинском, Енисейском, Эвенкийском, Нижнеингашском, Балахтинском, Абанском, Кежемском районах и Пировском муниципальном округе. Удалось остановить распространение 6 пожаров на площади 2,2 тыс. га.

Помощь в тушении лесных пожаров Красноярского края оказывают более 500 специалистов резерва ФБУ «Авиалесоохрана», других регионов РФ, арендаторы, сотрудники лесничеств. В работах по охране лесов от пожаров задействовано более 4 000 человек и свыше 1 100 единиц техники, в том числе специалисты круглосуточно патрулируют леса. Обстановку также контролируют с помощью авиации, беспилотников и камер видеонаблюдения, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

В крае продолжает действовать режим ЧС. Жителям запрещено сжигать сухую траву, мусор и т.д., разводить костры. На большей части территорий Красноярского края введён особый противопожарный режим. В большинстве районов из-за аномально жаркой погоды высокие классы пожарной опасности – 4 и 5.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / Андрей Бок

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