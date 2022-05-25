В Томске приступили к ремонту Коммунального моста

На Коммунальном мосту выставили блоки и вскоре приступят к ремонту, но мост не красноярский (там все в порядке), а томский.

Как сообщает РИА Томск, движение автомобилей на Коммунальном мосту в Томске ограничат с 25 мая. Вначале перекроют две полосы при выезде из города, а после их ремонта – две полосы на въезд в столицу Томской области. Движение по двум полосам на мосту будет организовано до конца 2023 года.

По словам специалистов, внешний вид моста в Томске и его характеристики после капитального ремонта останутся прежними. На нем заменят асфальтовое покрытие, поставят новые барьерные и перильные ограждения, обновят граненые опоры освещения и выкрасят все свежей краской.

Для борьбы с пробками томские власти придумали поставить светофоры с двух въездов на мост, а также пускать грузовые автомобили на мост только с 00.00 до 05.00. Данные знаки установят на подъездах к мосту.

Фото: РИА Томск