На Татышеве зацвел яблоневый сад

В Красноярске на острове Татышев зацвели яблони. Фотограф Сергей Токарев запечатлел белые цветки.

Сад открыт для посетителей, однако горожан просят бережно относиться к деревьям.

«Сохранность яблонь – наша с вами общая обязанность. Относитесь к ним с заботой и любовью, не ломайте ветки, не обрывайте цветы и убирайте за собой мусор. И яблони смогут и дальше радовать нас своими воздушно-белыми цветами и осенним урожаем», – обратились к горожанам сотрудники парка.

Напомним, что яблоневый сад на острове появился в 2004 году. Какое-то время урожай яблок отдавали на благотворительность, но в последние годы фрукты собирают обычные горожане.

Фото: © Сергей Токарев