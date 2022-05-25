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На Татышеве зацвел яблоневый сад

Главная Общество
Красноярск
10:55 25 Мая 2022
культура, общество, красноярск, яблоки
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В Красноярске на острове Татышев зацвели яблони. Фотограф Сергей Токарев запечатлел белые цветки. 

Сад открыт для посетителей, однако горожан просят бережно относиться к деревьям.

«Сохранность яблонь – наша с вами общая обязанность. Относитесь к ним с заботой и любовью, не ломайте ветки, не обрывайте цветы и убирайте за собой мусор. И яблони смогут и дальше радовать нас своими воздушно-белыми цветами и осенним урожаем», – обратились к горожанам сотрудники парка.

Напомним, что яблоневый сад на острове появился в 2004 году.  Какое-то время урожай яблок отдавали на благотворительность, но в последние годы фрукты собирают обычные горожане.

Фото: © Сергей Токарев

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