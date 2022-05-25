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Детская интерактивная образовательная площадка Красноярской железной дороги «Безопасный путь Енисейской Сибири» открывается в Красноярске

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Красноярск
10:29 25 Мая 2022
общество, красноярск, дети, железные дороги
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Сегодня, 25 мая, в МВДЦ «Сибирь» (г. Красноярск) открывается  интерактивная образовательная площадка Красноярской железной дороги для школьников «Безопасный путь Енисейской Сибири».

Локация будет работать в течение 3-х дней в рамках специализированного форума «Современные системы безопасности – Антитеррор 2022».

Площадка представляет собой уникальный игровой комплекс, разработанный железнодорожниками  для эффективного обучения школьников безопасному поведению на объектах транспорта.

Дети смогут построить собственную масштабную модель магистрали, используя один из самых популярных в мире детских конструкторов. В игре  школьники воссоздадут конкретные ситуации, иллюстрирующие элементарные правила: почему нельзя играть на платформах, переходить пути в неположенном месте, в наушниках и капюшоне, делать селфи на путях, пролезать под стоящим поездом и подниматься на вагоны, над которыми находятся провода с высоким напряжением.

Кроме того, с помощью учебного VR-тренажёра  дети смогут примерить на себя роль дежурного по переезду и убедиться –  остановить поезд быстро невозможно, его тормозной путь до 1000 метров.

Ожидается, что участниками социального проекта КрасЖД по предупреждению детского травматизма станут около 2000 школьников Красноярска.

Отметим, что это не единственная профилактическая акция, реализуемая на Красноярской магистрали накануне летних школьных каникул и сезона отпусков.

В эти дни, в рамках месячника «Осторожность, внимательность и знания – залог безопасности на железной дороге», работники предприятий КрасЖД посещают уроки ОБЖ в школах. Они проводят тематические лекции для учащихся и их родителей. Родителям напоминают о необходимости присмотра за детьми.

Кроме того, совместно с сотрудниками транспортной полиции железнодорожники участвуют в профилактических рейдах – в первую очередь, они организуются на станциях и платформах, где чаще всего фиксируются нарушения правил безопасного поведения.  

Красноярская железная дорога напоминает, что основная причина несчастных случаев с детьми – их нахождение на объектах транспорта без контроля со стороны взрослых.

Железнодорожники призывают родителей не оставлять детей без присмотра, с раннего возраста учить их безопасному поведению, в том числе – личным примером. Это поможет сохранить жизнь и здоровье.

По материалам КрасЖД

Фото:©КрасЖД

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