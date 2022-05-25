В Красноярске для более пяти тысяч выпускников проходят последние звонки

Сегодня в Красноярске проходят последние звонки. Со школой прощаются более пяти тысяч выпускников из 110 школ. Преимущественно линейки состоятся с 10:00 до 14:00.

Отметим, что самое большое количество одиннадцатиклассников в школе № 151 и в гимназии «Универс» (по семь выпускных классов). В школах № 51, № 4, №8 1 и № 13 по одному 11 классу. Об этом пишут на сайте правительства Красноярского края.

Также последние звонки сегодня проходят в Зеленогорске, в некоторых школах Норильска, в Бородино, Саянском, Назаровском, Мотыгинском, Идринском районах. В остальных территориях праздники прошли 20 и 21 мая.

Из-за улучшения эпидемиологической обстановки праздничные мероприятия пройдут в очном формате. Без ограничений и с участием родителей можно проводить мероприятия на открытом воздухе. В помещениях же, по-прежнему, действуют эпидемиологические меры.

Форматы праздничных мероприятий школы выбирают сами. Например, в школе № 152 выпускники решили завершить линейку, выстроившись в триколор российского флага, в гимназии № 10 ребята запустят в небо голубей, а в школе № 84 педагоги подготовили для выпускников видеоклип, в котором будут читать рэп собственного сочинения. Лицей № 9 выбрал космическую тематику.

Всего в этом году в Красноярском крае 15,4 тысячи выпускников 11 классов и более 30 тысяч 9 классов.

Фото: © пресс-служба министерства образования Красноярского края