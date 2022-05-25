Хирурги красноярской БСМП и 20-й больницы начали лечить варикоз лазером

Красноярская межрайонная клиническая больница № 20 им. И. С. Берзона и КМКБСМП им. Н.С. Карповича при поддержке ТФОМС Красноярского края оснащены медицинскими лазерами, которые позволяют выполнять современные малоинвазивные операции на венах. Стоимость лазера — 1,45 млн рублей, сообщили в министерстве здравоохранения Красноярского края.

Эндоваскулярная лазерная коагуляция считается одной из самых малотравматичных процедур. Она хорошо переносится пациентами и редко имеет осложнения.

— Это самый современный хирургический метод, успешно заменяющий традиционные «скальпельные» операции на венах, — рассказал заведующий хирургическим дневным стационаром 20 больницы, врач-хирург Дмитрий Фокин.

По его словам, раньше такие операции были доступны только в частных клиниках. Теперь такую помощь смогут получить пациенты в рамках полиса ОМС по направлению из поликлиники.

— Операция выполняется через миниатюрный прокол, не требует разреза и удаления вены. Больной участок как бы «заваривается» под воздействием высокой температуры, — добавил Дмитрий Фокин. — На новом оборудовании мы сможем выполнять до 350 таких операций в год. Кроме этого, аппарат будет использоваться и для проведения лазерной геморроидопластики.

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