Детям военнослужащих, погибших в спецоперации, готовят выплаты

В правительстве Красноярского края опубликовали проект закона о дополнительных мерах поддержки детей военных, погибших при участии в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины с 24 февраля 2022 года. Для них готовят ежемесячные денежные выплаты.

К таким детям относятся те, кто не достиг 18 лет либо достигшие данного возраста и обучающиеся очно (за исключением образовательных организаций дополнительного образования) до окончания обучения, но не более чем до 23 лет.

Размер ежемесячной денежной выплаты составит 15 тысяч рублей. Сумма подлежит индексации.

Законопроект должны рассмотреть в Законодательном Собрании Красноярского края, а затем только его может подписать губернатор Александр Усс.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина