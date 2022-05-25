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Красноярский педагогический университет получит 145 миллионов рублей на модернизацию

Главная Общество
Красноярск
10:20 25 Мая 2022
университет, общество, красноярск, модернизация
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Министерство просвещения России выделит КГПУ им. В.П. Астафьева 145 млн рублей на модернизацию, сообщают в правительстве Красноярского края.

— На эти деньги будет приобретено оборудование для центра проведения демонстрационного экзамена, модернизированы компьютерные классы, созданы предметные лаборатории физики, биологии и химии. Также средства направят на оснащение учебных корпусов оборудованием для инклюзивного образования и на другие преобразования. Запланирован и ремонт в трёх учебных корпусах, в том числе в главном, — рассказала исполняющая обязанности ректора КГПУ Мария Холина.

Деньги поступят благодаря проекту «Учитель будущего поколения России».

Фото: © kspu.ru

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