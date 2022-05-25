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Глава Красноярска Сергей Ерёмин проверил готовность загородного лагеря к приему детей

Главная Общество
Красноярск
10:05 25 Мая 2022
в красноярском крае, лагерь, дети
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Глава Красноярска Сергей Ерёмин проверил готовность муниципального детского лагеря «Ласточка» к сезону детского отдыха. В этом году заведение приросло тремя новыми жилыми корпусами на 60 детей. Также в лагере отремонтировали административный корпус с помещениями для кружков, обеденный зал и закупили оборудование для пищеблока. 

«В текущем году антиковидные ограничения сняты, мы стремимся к тому, чтобы различными форматами летнего отдыха охватить максимальное количество ребятишек. Самым тщательным образом прорабатываем все вопросы, связанные с безопасностью детей. На текущий момент муниципальные лагеря практически стопроцентно готовы к принятию детей. Очень надеемся, что это лето каждый из них проведёт весело и с пользой», – отметил Сергей Ерёмин.​

Заместитель главы города — руководитель департамента социального развития Ирина Фоминых рассказала, что в летний период в детских лагерях отдохнут 50 тыс школьников. Отдельное внимание будет уделено оздоровлению детей с особыми потребностями и молодых инвалидов в возрасте до 23 лет. В 2022 году их количество увеличат до 150 человек. Будут реализованы два новых социальных проекта — инклюзивный семейный сплав «Перезагрузка», а также проект «Труден лишь первый шаг», разработанный Красноярским центром иппотерапии.

«В загородных лагерях проведена системная дезинфекция, территории обработаны от клещей, заключены договоры на поставку продуктов питания в муниципальные лагеря, заканчивается комплектование штатов вожатых», – сказала Ирина Фоминых.

Развлекать детей будут сотрудники заведений культуры и спорта. Для них готовят игры, квесты, представления, концерты и специальные программы от творческих коллективов Красноярска. Безопасность отдыхающих обеспечат с увеличенный штат охраны и система видеонаблюдения с «тревожными кнопками».

Фото: © admkrsk.ru

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