24 мая
Красноярск
погода +26 °C
56.97
 
€ 58.87
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае мужчина получил условный срок за хранение банки с порохом

Главная Общество
Красноярск
17:45 24 Мая 2022
красноярск, суд
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае мужчина получил условный срок за хранение банки с порохом, сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

Установлено, что в августе 2017 года житель Каратузского района делал ремонт у себя дома и нашёл стеклянную банку с порохом и пластиковую автоаптечку с четырьмя металлическими баллончиками, к которым были примотаны спички. Эксперты пояснили, что это были взрывные устройства, похожие по принципу действия на осколочные мины-ловушки. 

Сдавать находку в полицию мужчина не стал. Он спрятал порох и баллончики в кухонный гарнитур. При этом мужчина осознавал, что нарушает закон.

Было возбуждено уголовное дело по статье 222.1 УК РФ. Суд рассмотрел все собранные материалы и приговорил мужчину к 4 годам условно с испытательным сроком в 3 года.

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Мэр Дивногорска пожурил жителей города за инициативность

Мэр Дивногорска пожурил жителей города за инициативность

24 Мая 2022 г.
Неизвестные некачественно заделали яму на улице
Новости Красноярска: В ГИБДД Красноярска начали декаду детской безопасности

В ГИБДД Красноярска начали декаду детской безопасности

24 Мая 2022 г.
Только в этом году в городе произошло уже 43 ДТП с участием детей
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки от коронавируса вылечили 56 человек

В Красноярском крае за сутки от коронавируса вылечили 56 человек

24 Мая 2022 г.
Умер 1 человек
Новости Красноярска: Воспитателем года стала Ирина Селиванова из Красноярска

Воспитателем года стала Ирина Селиванова из Красноярска

24 Мая 2022 г.
Участие приняли 45 педагогов из 42 муниципалитетов
Новости Красноярска: В национальном парке «Красноярские Столбы» пожар произошёл из-за грозы

В национальном парке «Красноярские Столбы» пожар произошёл из-за грозы

24 Мая 2022 г.
Ему присвоена третья, наивысшая категория сложности
Новости Красноярска: В Томске спасли отравившихся угарным газом женщину и ребёнка

В Томске спасли отравившихся угарным газом женщину и ребёнка

24 Мая 2022 г.
Пострадавших передали медикам скорой помощи
Новости компаний
24/05
Красноярский цементный завод готов к «высокому» строительному сезону-2022
20/05
Средняя Азия. Пробуем на вкус
20/05
Сколько стоит самая дешевая квартира в Омске?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Зеленогорске новобрачная убила мужа во время празднования свадьбы

В Зеленогорске новобрачная убила мужа во время празднования свадьбы

20 Мая 2022 г.
Злоумышленница написала явку с повинной
Новости Красноярска: 23 и 24 мая в Красноярском крае ожидаются ливни, грозы и сильные ветра

23 и 24 мая в Красноярском крае ожидаются ливни, грозы и сильные ветра

23 Мая 2022 г.
23-26 мая в Красноярске сохранится аномально жаркая погода
Новости Красноярска: В Красноярске на Коммунальном мосту спасатели помогли плачущей девушке с головной болью

В Красноярске на Коммунальном мосту спасатели помогли плачущей девушке с головной болью

19 Мая 2022 г.
Её доставили в подразделение и передали родственникам
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru