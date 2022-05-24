В Красноярском крае мужчина получил условный срок за хранение банки с порохом, сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

Установлено, что в августе 2017 года житель Каратузского района делал ремонт у себя дома и нашёл стеклянную банку с порохом и пластиковую автоаптечку с четырьмя металлическими баллончиками, к которым были примотаны спички. Эксперты пояснили, что это были взрывные устройства, похожие по принципу действия на осколочные мины-ловушки.

Сдавать находку в полицию мужчина не стал. Он спрятал порох и баллончики в кухонный гарнитур. При этом мужчина осознавал, что нарушает закон.

Было возбуждено уголовное дело по статье 222.1 УК РФ. Суд рассмотрел все собранные материалы и приговорил мужчину к 4 годам условно с испытательным сроком в 3 года.

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов