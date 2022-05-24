"Помогает сэкономить и улучшить экологию: "РостТех" поддерживает правобережные СНТ"

Ежегодно компания “РостТех” поддерживает садоводческие товарищества и предоставляет контейнеры бесплатно. Радеющим за чистоту в своем СНТ председателям необходимо только заключить договор на обращение с ТКО.

В текущем сезоне СНТ “Нерудник” получили в безвозмездное пользование 2 контейнера для твердых коммунальных отходов. Председатель Владислав Зайцев рассказывает, раньше за контейнеры нужно было платить, а теперь их предоставили бесплатно - поддержка помогает садоводам сэкономить средства или направить их на улучшение других условий в СНТ.

“Раньше нам приходилось брать контейнеры в аренду — это стоило определённых денег. В этом же году региональный оператор предоставил нам эти контейнеры на безвозмездной основе на 6 месяцев, пока наше СНТ активно работает и здесь проживают люди”.

И такая помощь уже принесла ощутимые результаты: люди выбрасывают всё ненужное организованно и исключительно в контейнеры. Теперь и сама территория СНТ, и прилегающие леса стали гораздо чище.

Как отмечает инспектор отдела контроля и качества компании “РостТех”, становится всё больше сознательных садоводов и председателей, которые радеют за экологию.

“К счастью, сейчас большинство председателей сознательные люди, обращаются к нам на заключение договоров по вывозу ТКО. Мы, в свою очередь, идём на встречу и предоставляем на безвозмездной основе ёмкости для складирования мусора”

За текущий сезон в Манском районе оказана помощь 6-ти СНТ, среди них: Отрадное, Нерудник, Тайга-2, Красная калина, Дивное и Фиалка. Всего предоставлено 19 контейнеров, а все отходы вывозятся точно по графику и поступают на мусоросортировочный комплекс компании РостТех.

Отправить заявку на заключение договора по обращению с ТКО можно на электронную почту od@rosttech.online или с помощью онлайн-формы на сайте.

По материалам ООО "РостТех"

Фото: ООО "РостТех"