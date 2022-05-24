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Срывавшееся строительство детского сада в Академогородке сейчас идет с опережением графика

Главная Общество
Красноярск
15:45 24 Мая 2022
красноярск, строительство
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Строительство детского сада в красноярском микрорайоне Академгородок идет с опережением графика. Ход работ оценили заместитель председателя правительства края Алексей Подкорытов и министр образования Светлана Маковская.

«Сегодня мы видим, что здесь полным ходом идет работа. Финансирование поступает без каких-либо задержек, поэтому нет никаких рисков, что детский сад не будет достроен в срок. В июне подрядчик начнет возводить кровлю здания, а в августе приступит к благоустройству территории», – рассказал зампредседателя правительства региона Алексей Подкорытов.

Напомним, садик на 300 мест в районе улицы Академгородок, 66 «а» должен был появится в конце прошлого года, однако подрядчик, занимавший строительством, обанкротился. Теперь строительством занимается компания ООО «Строй-Холдинг», которая должна сдать объект в эксплуатацию в ноябре 2022 года. Рабочие уже начали возводить третий этаж и внутренние несущие стены. В садике будут музыкальный и спортивный залы, а во дворе – спортивные и игровые площадки.

По проекту кирпичное здание площадью 4,9 тыс. кв. метров рассчитано на 12 групп детей, в том числе на четыре ясельные группы для детей от 1,5 до 3 лет. Первых воспитанников учреждение должно принять уже в начале 2023 года.

Фото: © Вадим Кофман

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