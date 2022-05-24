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В Томске спасли отравившихся угарным газом женщину и ребёнка

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Красноярск
16:02 24 Мая 2022
происшествия, сибирь, россия, пострадавшие, отравление, общество, спасение
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В Томске спасатели помогли выбраться женщине с ребёнком из квартиры, куда поступал угарный газ. Как сообщили в Telegram-канале ПСС, в гараже цокольного этажа находился автомобиль с включённым зажиганием.

24 мая в 2:40 в ведомство сообщили о стонах женщины за дверью с больным ребёнком по пер. Тихий. Из-за отравления угарным газом они не могли сами открыть дверь.

Спасатели рассказали, что вскрыли дверь и вывели женщину с ребёнком на улицу. Они помогли в оказании первой помощи. Пострадавших передали медикам скорой помощи.

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Макеев

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