В омские школы и детские сады устроили 57 детей из семей беженцев

В омские школы и детсады зачислили 57 детей из семей беженцев, рассказала министр образования Омской области Татьяна Дернова на аппаратном совещании в правительстве.

Не нуждаются в зачислении двое ребят. Они продолжили учиться дистанционно в школе на Донбассе. Часть дошкольников зачислена в детсады, а часть — получили направление и проходят медицинскую комиссию.

— Из несовершеннолетних детей в семьях беженцев, прибывших в Омскую область из ЛНР и ДНР, 23 – дошкольники, 34 – школьники и один из прибывших получает среднее профессиональное образование. Мы помогаем и студентам, хоть они и совершеннолетние, — отметила Татьяна Дернова.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев