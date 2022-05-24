На Алтае по вине выпившей девушки без прав погиб четырёхлетний ребёнок

22 мая на 43-м км автодороги Черга–Ильинка–Мариинск при опрокидывании автомобиля Toyota Carina погиб четырёхлетний малыш, сообщает республиканское МВД.

За рулём находилась 20-летняя девушка без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения (0,23 мг/л). Автомобиль в тот день вылетел с проезжей части и перевернулся.

В результате аварии через лобовое стекло вылетел мальчик, который находился на руках у 19-летнего пассажира на переднем сиденье.

Собственник иномарки — 35-летний мужчина, в момент ДТП он находился на заднем сиденье. За передачу управления автомобилем лицу, находящемуся в состоянии опьянения возбуждено дело об административной ответственности.

Фото: © ГУ МВД по Республике Алтай