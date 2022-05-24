В Красноярском крае один из руководителей банка «Канский» проведет 6 лет в колонии

Одного из руководителей банка «Канский» осудили на шесть лет по статьям 160 и 174 УК РФ. В объединенной пресс-службе судов региона пояснили, что Олега Финка и ещё пятерых руководителей обвиняют в краже денег со счетов вкладчиков. Следователи насчитали не меньше 664 потерпевших, а общая сумма украденных денег равна 555, 5 млн рублей.

Кроме того, с июня 2016 по январь 2018 подсудимый заключил с одним из соучастников фиктивные договора купли-продажи, продав имущество банка за 55 млн рублей.

«Часть украденных денег в размере 80 млн рублей переведена на счета подконтрольных одному из соучастников фирм. Bо время предварительного следствия на имущество злоумышленников наложен арест на сумму более 69 млн рублей. Потерпевшим выплачено страховое возмещение по договорам банковского вклада», – рассказали в прокуратуре.

В ходе следствия Олег Финк сотрудничал со следствием. Суд учёл это и назначил бизнесмену наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в колонии общего режима. Расследование уголовных дел других участников преступной группы также находится в производстве суда.

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко