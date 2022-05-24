24 мая
Красноярск
погода +26 °C
56.97
 
€ 58.87
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае один из руководителей банка «Канский» проведет 6 лет в колонии

Главная Общество
Красноярск
15:35 24 Мая 2022
суд, в красноярском крае
версия для печати Ico_print

Одного из руководителей банка «Канский» осудили на шесть лет по статьям 160 и 174 УК РФ. В объединенной пресс-службе судов региона пояснили, что Олега Финка и ещё пятерых руководителей обвиняют в краже денег со счетов вкладчиков. Следователи насчитали не меньше 664 потерпевших, а общая сумма украденных денег равна 555, 5 млн рублей.

Кроме того, с июня 2016 по январь 2018 подсудимый заключил с одним из соучастников фиктивные договора купли-продажи, продав имущество банка за 55 млн рублей. 

«Часть украденных денег в размере 80 млн рублей переведена на счета подконтрольных одному из соучастников фирм. Bо время предварительного следствия на имущество злоумышленников наложен арест на сумму более 69 млн рублей. Потерпевшим выплачено страховое возмещение по договорам банковского вклада», – рассказали в прокуратуре.

В ходе следствия Олег Финк сотрудничал со следствием. Суд учёл это и назначил бизнесмену наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в колонии общего режима. Расследование уголовных дел других участников преступной группы также находится в производстве суда.

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Мэр Дивногорска пожурил жителей города за инициативность

Мэр Дивногорска пожурил жителей города за инициативность

24 Мая 2022 г.
Неизвестные некачественно заделали яму на улице
Новости Красноярска: В ГИБДД Красноярска начали декаду детской безопасности

В ГИБДД Красноярска начали декаду детской безопасности

24 Мая 2022 г.
Только в этом году в городе произошло уже 43 ДТП с участием детей
Новости Красноярска: В Красноярском крае мужчина получил условный срок за хранение банки с порохом

В Красноярском крае мужчина получил условный срок за хранение банки с порохом

24 Мая 2022 г.
Было возбуждено уголовное дело по статье 222.1 УК РФ
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки от коронавируса вылечили 56 человек

В Красноярском крае за сутки от коронавируса вылечили 56 человек

24 Мая 2022 г.
Умер 1 человек
Новости Красноярска: Воспитателем года стала Ирина Селиванова из Красноярска

Воспитателем года стала Ирина Селиванова из Красноярска

24 Мая 2022 г.
Участие приняли 45 педагогов из 42 муниципалитетов
Новости Красноярска: В национальном парке «Красноярские Столбы» пожар произошёл из-за грозы

В национальном парке «Красноярские Столбы» пожар произошёл из-за грозы

24 Мая 2022 г.
Ему присвоена третья, наивысшая категория сложности
Новости компаний
24/05
Красноярский цементный завод готов к «высокому» строительному сезону-2022
20/05
Средняя Азия. Пробуем на вкус
20/05
Сколько стоит самая дешевая квартира в Омске?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Зеленогорске новобрачная убила мужа во время празднования свадьбы

В Зеленогорске новобрачная убила мужа во время празднования свадьбы

20 Мая 2022 г.
Злоумышленница написала явку с повинной
Новости Красноярска: В Красноярске на перекрёстке сбили двух детей

В Красноярске на перекрёстке сбили двух детей

23 Мая 2022 г.
Серьёзных травм пешеходы не получили
Новости Красноярска: В Красноярске бывшего директора Татышев-парка приговорили к шести годам колонии

В Красноярске бывшего директора Татышев-парка приговорили к шести годам колонии

23 Мая 2022 г.
Также осуждённый должен заплатить штраф 580 000 рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru