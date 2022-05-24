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Богучанская ГЭС оказала помощь клубу защиты животных

Главная Общество
Красноярск
15:00 24 Мая 2022
общество, в красноярском крае, животные, помощь, гэс
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Сотрудники Автотранспортного участка Богучанской ГЭС завершили перевозку и установку на территории кодинского клуба защиты животных «Велес» утепленного передвижного дома. Ранее он использовался строителями станции, теперь в нем будут находиться на передержке животные после операций.

Проблема безнадзорных животных актуальна для многих населенных пунктов России, в том числе и для города Кодинска. Клуб защиты животных «Велес», созданный городскими активистами, смог организовать работу по отлову и стерилизации таким образом, что в 2021 году количество новых животных в приюте клуба достигало 20 в месяц, а с начала 2022 года их было всего 7. Это снижает количество бездомных животных в городе, риск нападения на людей и распространения инфекций.

АО «Богучанская ГЭС» поддерживает работу клуба на протяжении нескольких лет. В 2019 году на средства Программы благотворительной и спонсорской деятельности было приобретено оборудование для ветеринарного кабинета: специальный стол для осмотра пациентов, аппарат для измерения артериального давления, глюкометр, обогреватели и пульсоксиметр для измерения насыщения гемоглобина артериальной капиллярной крови кислородом (сатурации). Сотрудники станции работают в клубе как волонтеры – ремонтируют помещения, убирают территорию и гуляют с постоянными обитателями приюта, которых насчитывается до 90.

Программа благотворительности Богучанской ГЭС ежегодно формируется на основе постоянной работы с обращениями граждан и общественных организаций города Кодинска и Кежемского района Красноярского края. Партнерами Богучанской ГЭС в реализации программы являются спортивные и общественные организации, учреждения образования и культуры, социальные службы и местные органы власти. Суммарные расходы по Программе в 2021 году превысили 8,7 млн. рублей.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин
По материалам пресс-службы АО «Богучанская ГЭС»

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