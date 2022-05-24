В Минусинском районе учитель избила школьницу

Минусинский горсуд оставил без изменения постановление мирового судьи судебного участка о привлечении к административной ответственности учителя Малоничкинской СОШ №14.

Как сообщает пресс-служба судов Красноярского края, учитель во время урока взяла за волосы ученицу 9 класса и два раза ударила подбородком об парту и один раз рукой по спине.

За это педагог заплатит штраф 5 000 рублей.

Учитель была не согласна с постановлением Мирового судьи и подала в Минусинский горсуд жалобу. Она просила постановление о привлечении её к административной ответственности отменить, а производство по делу прекратить.

Жалоба была оставлена без удовлетворения. Решение суда вступило в силу.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид