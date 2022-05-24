Магия вокруг нас, главное вовремя её заметить!

24 мая Красноярск наполнился магией! Популярные городские памятники на один день стали волшебными. В преддверии II Межрегионального фестиваля-конкурса театров кукол Урала, Сибири и Дальнего Востока «Сибирь. TERRA MAGICA» на нескольких городских скульптурах появились шляпы магов.

Ярко-зеленые головные уборы украсили памятник фотографа и композицию «Александр Пушкин и Наталья Гончарова» на проспекте Мира, памятник музыканту Славе Глюку в сквере напротив краевого Дворца Бракосочетаний на Дубровинского, скульптуру «Дядя Яша и стажер» возле дома № 41 на улице Парижской Коммуны. С раннего утра, проходя мимо, горожане могли загадать желание, сделать фото на память, а также узнать подробности о предстоящем фестивале.

II Межрегиональный фестиваль-конкурс театров кукол Урала, Сибири и Дальнего Востока «Сибирь. TERRA MAGICA» пройдет в Красноярске с 1 по 5 июня. В конкурсную программу вошли 12 лучших спектаклей, созданных театрами из Красноярска, Томска, Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Хабаровска, Нижнего Тагила, Сургута, Биробиджана, Тувы, Хакасии и Бурятии. Кроме того, в рамках OFF-программы, свои спектакли покажут Московский областной государственный театр кукол и Санкт-Петербургский театр «Кукольный формат» КУКФО. Все постановки очень разные и будут интересны не только детям, но и более взрослой публике – здесь и классический кукольный театр, и современное прочтение, и даже эксперименты.

Напомним, все спектакли фестиваля «Сибирь. TERRA MAGICA» участвуют в программе «Пушкинская карта».

Фото: Красноярский театр кукол

По материалам пресс-службы Красноярского театра кукол