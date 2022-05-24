24 мая
Красноярск
погода +22 °C
58.21
 
€ 60.39
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Магия вокруг нас, главное вовремя её заметить!

Главная Общество
Красноярск
14:24 24 Мая 2022
общество, красноярск, театр, культура
версия для печати Ico_print

24 мая Красноярск наполнился магией! Популярные городские памятники на один день стали волшебными. В преддверии II Межрегионального фестиваля-конкурса театров кукол Урала, Сибири и Дальнего Востока «Сибирь. TERRA MAGICA» на нескольких городских скульптурах появились шляпы магов.

Магия вокруг нас, главное вовремя её заметить!

Ярко-зеленые головные уборы украсили памятник фотографа и композицию «Александр Пушкин и Наталья Гончарова» на проспекте Мира, памятник музыканту Славе Глюку в сквере напротив краевого Дворца Бракосочетаний на Дубровинского, скульптуру «Дядя Яша и стажер» возле дома № 41 на улице Парижской Коммуны. С раннего утра, проходя мимо, горожане могли загадать желание, сделать фото на память, а также узнать подробности о предстоящем фестивале.

Магия вокруг нас, главное вовремя её заметить!

II Межрегиональный фестиваль-конкурс театров кукол Урала, Сибири и Дальнего Востока «Сибирь. TERRA MAGICA» пройдет в Красноярске с 1 по 5 июня. В конкурсную программу вошли 12 лучших спектаклей, созданных театрами из Красноярска, Томска, Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Хабаровска, Нижнего Тагила, Сургута, Биробиджана, Тувы, Хакасии и Бурятии. Кроме того, в рамках OFF-программы, свои спектакли покажут Московский областной государственный театр кукол и Санкт-Петербургский театр «Кукольный формат» КУКФО. Все постановки очень разные и будут интересны не только детям, но и более взрослой публике – здесь и классический кукольный театр, и современное прочтение, и даже эксперименты.

Магия вокруг нас, главное вовремя её заметить!

Напомним, все спектакли фестиваля «Сибирь. TERRA MAGICA» участвуют в программе «Пушкинская карта».

Фото: Красноярский театр кукол

По материалам пресс-службы Красноярского театра кукол

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае один из руководителей банка «Канский» проведет 6 лет в колонии

В Красноярском крае один из руководителей банка «Канский» проведет 6 лет в колонии

24 Мая 2022 г.
Олега Финка обвиняют в краже денег со счетов вкладчиков
Новости Красноярска: На Алтае по вине выпившей девушки без прав погиб четырёхлетний ребёнок

На Алтае по вине выпившей девушки без прав погиб четырёхлетний ребёнок

24 Мая 2022 г.
Он вылетел через лобовое стекло
Новости Красноярска: В Красноярске оштрафовали ООО «Ультра Кредит»

В Красноярске оштрафовали ООО «Ультра Кредит»

24 Мая 2022 г.
Организация обещала помощь в получении займа
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС оказала помощь клубу защиты животных

Богучанская ГЭС оказала помощь клубу защиты животных

24 Мая 2022 г.
Компания поддерживает работу клуба на протяжении нескольких лет
Новости Красноярска: В Минусинском районе учитель избила школьницу

В Минусинском районе учитель избила школьницу

24 Мая 2022 г.
За это она заплатит штраф 5 000 рублей
Новости Красноярска: Поезд здоровья Красноярской железной дороги в июне совершит рабочую поездку по трем регионам Сибири

Поезд здоровья Красноярской железной дороги в июне совершит рабочую поездку по трем регионам Сибири

24 Мая 2022 г.
В Красноярском крае врачи проведут прием в Инголе, Дубинино и Шарыпово
Новости компаний
24/05
Красноярский цементный завод готов к «высокому» строительному сезону-2022
20/05
Средняя Азия. Пробуем на вкус
20/05
Сколько стоит самая дешевая квартира в Омске?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске на Коммунальном мосту спасатели помогли плачущей девушке с головной болью

В Красноярске на Коммунальном мосту спасатели помогли плачущей девушке с головной болью

19 Мая 2022 г.
Её доставили в подразделение и передали родственникам
Новости Красноярска: В Шарыповском районе на озере Большом благоустроят набережную и пляж

В Шарыповском районе на озере Большом благоустроят набережную и пляж

23 Мая 2022 г.
Ежегодно в район приезжают около 500 тысяч туристов со всей Сибири
Новости Красноярска: В Красноярске найден пропавший 17-летний подростка в тяжёлом состоянии

В Красноярске найден пропавший 17-летний подростка в тяжёлом состоянии

23 Мая 2022 г.
На момент исчезновения ему требовалась медицинская помощь
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru