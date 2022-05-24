Красноярский цементный завод готов к «высокому» строительному сезону-2022

В подразделениях предприятия выполнены плановые ремонты оборудования. Так, в цехе «Горный» отремонтированы две молотковые дробилки и одна щековая. В последней заменены колосники и осуществлена футеровка всех течек и приемных бункеров.

В цехе «Сырьевой» закончился ремонт двух мельничных агрегатов. На сырьевой мельнице №6 проведена замена рядовых бронеплит первой и второй камер, на главном приводе обновлен промежуточный вал с установкой подшипников качения вместо подшипников скольжения. Помимо этого, специалисты реализовали проект по изменению направления вращения сырьевой мельницы №8. На данном агрегате заменили бронеплиты первой камеры, лобовую и межкамерную перегородки, отремонтировали редуктор и систему дозирования.

В цехе «Обжиг» основным мероприятием по подготовке оборудования к строительному сезону стал капитальный ремонт вращающейся печи №4 с заменой рекуператорного узла, подбандажной обечайки седьмой опоры и ролика опор, а также бронефутеровки. На печи №5 обновлены пролет рядовых обечаек между пятой и четвертой опорами и подбандажная обечайка четвертой опоры. Большой объем работ потребовалось провести для ремонта венцовой шестерни. Полностью заменена система вращения с помощью нового траверса.

В цехе «Помол» отремонтированы цементные мельницы №№ 4, 5, 6 и 7. Осуществлен текущий ремонт сепараторов, элеваторов, систем дозирования, редукторов, заменены лобовые и рядовые бронеплиты.

В цехе «Готовая продукция» к настоящему моменту завершились работы по ремонту ротационной машины и модернизации седла, организованные в связи с необходимостью выпуска тарированного цемента не только в объеме 50 кг, но и по 25 кг. Если раньше регулировать высоту седла персоналу приходилось вручную, то сегодня с помощью пневматического цилиндра она будет меняться автоматически.

Кроме того, на линии палетирования установлена новая упаковочная машина стоимостью 18,4 млн рублей. Современное оборудование, функционирующее по технологии «стретч-худ», способно выпускать 60 тонн палетированного цемента в час – прежний полуавтоматический палетообмотчик за то же время выдавал всего 20 тонн. Таким образом, производительность линии выросла в три раза. Палетированный цемент удобен для отгрузки, транспортировки, хранения и дальнейшего использования. Плотная стретч-пленка защищает строительный материал от механического и атмосферного воздействия, дает возможность хранить его на площадях без навесных ограждений.

Согласно графику на заводе выполнен текущий ремонт обеспыливающих систем: трех электрофильтров вращающихся печей №№ 3, 4 и 5, рукавных фильтров. Запущен в эксплуатацию современный рукавный фильтр «Сфера» в цехе «Горный». В цехе технического обслуживания оборудования введен в штат участок по ремонту и обслуживанию газоочистных установок, что позволит Красноярскому цементному заводу проводить текущие ремонты газоочистного оборудования своими силами, не привлекая сторонних специалистов.

В текущем году расширен парк спецтехники ООО «Красноярский цемент»: на предприятие поступил новый бульдозер тяжелого тягового класса Четра Т-25. Это современная, надежная, универсальная, ремонтопригодная машина, которая будет использоваться в цехе «Горный» на карьере известняка.

«Проведенные на заводе подготовительные и ремонтные мероприятия, проверка технического состояния узлов и механизмов позволят нам эффективно использовать оборудование без внеплановых и аварийных остановок, выпускать большой объем качественного цемента, выполнять намеченные планы по производству и реализации продукции», – отметил управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Дмитрий Киреев.

Фото: © пресс-служба «Сибирский цемент»