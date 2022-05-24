24 мая
Красноярск
погода +22 °C
58.21
 
€ 60.39
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Владельцы праворуких авто начали получать штрафы из-за пассажиров

Главная Общество
Красноярск
13:30 24 Мая 2022
авто, в россии
версия для печати Ico_print

Владельцы праворульных авто начали получать штрафы из-за пассажиров. Как пишет «Комерсантъ», проблема кроется в камерах видеофиксации на дорогах. Нейросеть, встроенная в систему отслеживания нарушений ПДД, не отличает машины с левым рулём от праворуких. В результате пассажир, сидящий на переднем пассажирском сидении и держащий в руках телефон, воспринимается как нарушитель, пользующийся смартфоном за рулём.

«У нас есть некая заготовка, шаблон для нейросети, в 97% случаев мы можем быть уверены, что информация от камеры будет достоверной. Над остальными нюансами придется поработать. Нейросети нужно будет «скормить» огромный объем материалов и изображений с праворульными автомобилями. Особенно это важно в регионах, куда также приходят такие виды фиксаций», — рассказал компании «Технологии распознавания» Сергей Кусов.

Чтобы избежать подобных проблем эксперты предлагают соединить систему с базами данных ГИБДД, где указаны данные о производителе машины и откуда она импортирована. Так снимки праворуких авто из Японии будут автоматически отбраковываться. 

Согласно данным агентства «Автостат», в России насчитывается более 3 млн легковых автомобилей с правым расположением руля. В число городов-лидеров по количеству таких авто входят Владивосток, Новосибирск и Хабаровск. Штраф за использование телефона во время движения составляет 1,5 тыс. руб.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае один из руководителей банка «Канский» проведет 6 лет в колонии

В Красноярском крае один из руководителей банка «Канский» проведет 6 лет в колонии

24 Мая 2022 г.
Олега Финка обвиняют в краже денег со счетов вкладчиков
Новости Красноярска: На Алтае по вине выпившей девушки без прав погиб четырёхлетний ребёнок

На Алтае по вине выпившей девушки без прав погиб четырёхлетний ребёнок

24 Мая 2022 г.
Он вылетел через лобовое стекло
Новости Красноярска: В Красноярске оштрафовали ООО «Ультра Кредит»

В Красноярске оштрафовали ООО «Ультра Кредит»

24 Мая 2022 г.
Организация обещала помощь в получении займа
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС оказала помощь клубу защиты животных

Богучанская ГЭС оказала помощь клубу защиты животных

24 Мая 2022 г.
Компания поддерживает работу клуба на протяжении нескольких лет
Новости Красноярска: В Минусинском районе учитель избила школьницу

В Минусинском районе учитель избила школьницу

24 Мая 2022 г.
За это она заплатит штраф 5 000 рублей
Новости Красноярска: Магия вокруг нас, главное вовремя её заметить!

Магия вокруг нас, главное вовремя её заметить!

24 Мая 2022 г.
На нескольких городских скульптурах появились шляпы магов
Новости компаний
24/05
Красноярский цементный завод готов к «высокому» строительному сезону-2022
20/05
Средняя Азия. Пробуем на вкус
20/05
Сколько стоит самая дешевая квартира в Омске?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске бывшего директора Татышев-парка приговорили к шести годам колонии

В Красноярске бывшего директора Татышев-парка приговорили к шести годам колонии

23 Мая 2022 г.
Также осуждённый должен заплатить штраф 580 000 рублей
Новости Красноярска: 23 и 24 мая в Красноярском крае ожидаются ливни, грозы и сильные ветра

23 и 24 мая в Красноярском крае ожидаются ливни, грозы и сильные ветра

23 Мая 2022 г.
23-26 мая в Красноярске сохранится аномально жаркая погода
Новости Красноярска: В Красноярске на перекрёстке сбили двух детей

В Красноярске на перекрёстке сбили двух детей

23 Мая 2022 г.
Серьёзных травм пешеходы не получили
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru