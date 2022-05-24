Владельцы праворуких авто начали получать штрафы из-за пассажиров

Владельцы праворульных авто начали получать штрафы из-за пассажиров. Как пишет «Комерсантъ», проблема кроется в камерах видеофиксации на дорогах. Нейросеть, встроенная в систему отслеживания нарушений ПДД, не отличает машины с левым рулём от праворуких. В результате пассажир, сидящий на переднем пассажирском сидении и держащий в руках телефон, воспринимается как нарушитель, пользующийся смартфоном за рулём.

«У нас есть некая заготовка, шаблон для нейросети, в 97% случаев мы можем быть уверены, что информация от камеры будет достоверной. Над остальными нюансами придется поработать. Нейросети нужно будет «скормить» огромный объем материалов и изображений с праворульными автомобилями. Особенно это важно в регионах, куда также приходят такие виды фиксаций», — рассказал компании «Технологии распознавания» Сергей Кусов.

Чтобы избежать подобных проблем эксперты предлагают соединить систему с базами данных ГИБДД, где указаны данные о производителе машины и откуда она импортирована. Так снимки праворуких авто из Японии будут автоматически отбраковываться.

Согласно данным агентства «Автостат», в России насчитывается более 3 млн легковых автомобилей с правым расположением руля. В число городов-лидеров по количеству таких авто входят Владивосток, Новосибирск и Хабаровск. Штраф за использование телефона во время движения составляет 1,5 тыс. руб.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова