В Красноярске открыли мурал памяти Владислава Разумова, погибшего во время спецоперации на Украине

Изображение появилось на здании сборного пункта военного комиссариата Красноярского края.

Владислав Разумов родился и жил в Красноярске. В армию отправился после учёбы в техникуме.

— Он осознанно хотел служить в армии, много занимался спортом, бегал по утрам. Мы его поддерживали и никогда не отговаривали. Он рассказывал, что у них очень хорошие условия для жизни и работы, что служить ему нравится, — поделилась мама погибшего солдата Елена Разумова.

В спецоперации на Украине Владислав Разумов в составе батальонной тактической группы 234-го гвардейского десантно-штурмового полка участвовал с первого дня, пишут на сайте правительства Красноярского края. Военнослужащие выполняли задачу по поиску и уничтожению сил противника в населённом пункте, бой завязался в жилом доме. Из окон и балконов близлежащего многоквартирного дома противник открыл прицельный автоматный и пулемётный огонь. Рядовой Владислав Разумов открыл ответный огонь по приказу командира машины. Военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью.

Владислав Разумов посмертно награждён орденом Мужества.

Фото: © Александр Черных