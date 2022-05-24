В Красноярске с 26 мая закроют смотровую площадку Николаевской сопки

Объект закроют из-за ежегодного сервисного обслуживания с 26 мая по 8 июня, рассказали в пресс-службе Туристского информационного центра Красноярского края.

Проезд на Николаевскую сопку будет перекрыт предупреждающим знаком.

На смотровой сделают профилактику коррозии металлических конструкций, деревянные поручни на стеклянных ограждениях и лестницах, ведущих к амфитеатру, покроют атмосферостойким маслом.

На площадке частично заменят светодиодную ленту.

Напомним, 27 мая откроется лестница на Торгашинском хребте.

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