24 мая
Красноярск
погода +22 °C
58.21
 
€ 60.39
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае за сутки потушили 17 лесных пожаров

Главная Общество
Красноярск
13:14 24 Мая 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, лесные пожары
версия для печати Ico_print

За прошедшие сутки сотрудники краевого Лесопожарного центра потушили 17 лесных пожара на площади 2 тыс. га в 13 муниципалитетах.

Предварительно, на лес огонь перешёл с земель иных категорий, по вине местного населения и из-за сухих гроз.

На 24 мая в Красноярском крае действуют 32 лесных пожара на площади 19 тыс. га, сообщается на сайте регионального правительства. Пожары зафиксированы в Большеулуйском, Богучанском, Нижнеингашском, Балахтинском, Емельяновском, Уярском, Мотыгинском, Эвенкийском, Берёзовском, Ирбейском, Енисейском, Пировском, Ермаковском, Кежемском, Казачинском, Большемуртинском районах. Удалось остановить распространение 7 пожаров на площади 1,6 тыс. га.

Усилена группировка лесных пожарных в районе Красноярского водохранилища. Борьбу с огнём ведут более 60 человек, тушение осложняет жаркая погода и ветер. Помимо краевых лесных огнеборцев на кромке работают специалисты Приморской авиабазы. Применяется 8 единиц техники. Предварительно огонь возник из-за сухих гроз.

Помощь в тушении лесных пожаров Красноярского края оказывают более 500 специалистов резерва ФБУ «Авиалесоохрана», других регионов РФ, арендаторы, сотрудники лесничеств. В работах по охране лесов от пожаров задействовано более 4 000 человек и свыше 1 000 единиц техники, в том числе специалисты круглосуточно патрулируют леса. Обстановку также контролируют с помощью авиации, беспилотников и камер видеонаблюдения, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

В крае продолжает действовать режим ЧС. Жителям запрещено сжигать сухую траву, мусор и т.д., разводить костры. На большей части территорий Красноярского края введён особый противопожарный режим. В большинстве районов из-за аномально жаркой погоды высокие классы пожарной опасности – 4 и 5.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / Андрей Бок

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае один из руководителей банка «Канский» проведет 6 лет в колонии

В Красноярском крае один из руководителей банка «Канский» проведет 6 лет в колонии

24 Мая 2022 г.
Олега Финка обвиняют в краже денег со счетов вкладчиков
Новости Красноярска: На Алтае по вине выпившей девушки без прав погиб четырёхлетний ребёнок

На Алтае по вине выпившей девушки без прав погиб четырёхлетний ребёнок

24 Мая 2022 г.
Он вылетел через лобовое стекло
Новости Красноярска: В Красноярске оштрафовали ООО «Ультра Кредит»

В Красноярске оштрафовали ООО «Ультра Кредит»

24 Мая 2022 г.
Организация обещала помощь в получении займа
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС оказала помощь клубу защиты животных

Богучанская ГЭС оказала помощь клубу защиты животных

24 Мая 2022 г.
Компания поддерживает работу клуба на протяжении нескольких лет
Новости Красноярска: В Минусинском районе учитель избила школьницу

В Минусинском районе учитель избила школьницу

24 Мая 2022 г.
За это она заплатит штраф 5 000 рублей
Новости Красноярска: Магия вокруг нас, главное вовремя её заметить!

Магия вокруг нас, главное вовремя её заметить!

24 Мая 2022 г.
На нескольких городских скульптурах появились шляпы магов
Новости компаний
24/05
Красноярский цементный завод готов к «высокому» строительному сезону-2022
20/05
Средняя Азия. Пробуем на вкус
20/05
Сколько стоит самая дешевая квартира в Омске?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае зарегистрирован первый случай заболевания эрлихиозом

В Красноярском крае зарегистрирован первый случай заболевания эрлихиозом

20 Мая 2022 г.
Это 4-й случай, зафиксированный за последние 5 лет
Новости Красноярска: В Шарыповском районе на озере Большом благоустроят набережную и пляж

В Шарыповском районе на озере Большом благоустроят набережную и пляж

23 Мая 2022 г.
Ежегодно в район приезжают около 500 тысяч туристов со всей Сибири
Новости Красноярска: В Красноярске на перекрёстке сбили двух детей

В Красноярске на перекрёстке сбили двух детей

23 Мая 2022 г.
Серьёзных травм пешеходы не получили
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru