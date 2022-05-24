В Красноярском крае за сутки потушили 17 лесных пожаров

За прошедшие сутки сотрудники краевого Лесопожарного центра потушили 17 лесных пожара на площади 2 тыс. га в 13 муниципалитетах.

Предварительно, на лес огонь перешёл с земель иных категорий, по вине местного населения и из-за сухих гроз.

На 24 мая в Красноярском крае действуют 32 лесных пожара на площади 19 тыс. га, сообщается на сайте регионального правительства. Пожары зафиксированы в Большеулуйском, Богучанском, Нижнеингашском, Балахтинском, Емельяновском, Уярском, Мотыгинском, Эвенкийском, Берёзовском, Ирбейском, Енисейском, Пировском, Ермаковском, Кежемском, Казачинском, Большемуртинском районах. Удалось остановить распространение 7 пожаров на площади 1,6 тыс. га.

Усилена группировка лесных пожарных в районе Красноярского водохранилища. Борьбу с огнём ведут более 60 человек, тушение осложняет жаркая погода и ветер. Помимо краевых лесных огнеборцев на кромке работают специалисты Приморской авиабазы. Применяется 8 единиц техники. Предварительно огонь возник из-за сухих гроз.

Помощь в тушении лесных пожаров Красноярского края оказывают более 500 специалистов резерва ФБУ «Авиалесоохрана», других регионов РФ, арендаторы, сотрудники лесничеств. В работах по охране лесов от пожаров задействовано более 4 000 человек и свыше 1 000 единиц техники, в том числе специалисты круглосуточно патрулируют леса. Обстановку также контролируют с помощью авиации, беспилотников и камер видеонаблюдения, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

В крае продолжает действовать режим ЧС. Жителям запрещено сжигать сухую траву, мусор и т.д., разводить костры. На большей части территорий Красноярского края введён особый противопожарный режим. В большинстве районов из-за аномально жаркой погоды высокие классы пожарной опасности – 4 и 5.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / Андрей Бок