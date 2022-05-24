В Красноярском крае задолжали почти 450 млн рублей по алиментам

За четыре месяца в Красноярском крае судебные приставы взыскали почти 450 миллионов рублей в счёт погашения алиментов, сообщают в пресс-службе ГУФССП России по Красноярскому краю.

Неуплата возможна по ряду причин. Нередки случаи, когда у человека достаточно средств, но он отказывается от исполнения своих обязательств.

В ГУ ФССП по Красноярскому краю напомнили, что, если на момент наступления совершеннолетия ребёнка, у родителя существует долг по алиментам, он будет взыскан и после достижения 18 лет, кроме этого, на невыплату алиментов сроки исковой давности не распространяются.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова