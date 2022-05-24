24 мая
Красноярск
погода +22 °C
58.21
 
€ 60.39
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском техникуме транспорта и сервиса выявлено мошенничество

Главная Общество
Красноярск
12:43 24 Мая 2022
красноярск, происшествия, общество, мошенничество
версия для печати Ico_print

Прокуратурой Свердловского района установлено, что в рамках национального проекта «Демография» КГАУ ПОУ «Красноярский техникум транспорта и сервиса» осуществляется профессиональное обучение людей, пострадавших от COVID-19 и лиц старше 50-ти лет и предпенсионного возраста.

Учреждение обучение не осуществляло. Аттестацию обучающихся после обучения не проводили, свидетельства о профессии не выдавали. В документы, направленные в уполномоченный госорган для получения бюджетных средств, внесены недостоверные данные об оказании образовательных услуг, рассказали в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

Возбуждено 3 уголовных дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае один из руководителей банка «Канский» проведет 6 лет в колонии

В Красноярском крае один из руководителей банка «Канский» проведет 6 лет в колонии

24 Мая 2022 г.
Олега Финка обвиняют в краже денег со счетов вкладчиков
Новости Красноярска: На Алтае по вине выпившей девушки без прав погиб четырёхлетний ребёнок

На Алтае по вине выпившей девушки без прав погиб четырёхлетний ребёнок

24 Мая 2022 г.
Он вылетел через лобовое стекло
Новости Красноярска: В Красноярске оштрафовали ООО «Ультра Кредит»

В Красноярске оштрафовали ООО «Ультра Кредит»

24 Мая 2022 г.
Организация обещала помощь в получении займа
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС оказала помощь клубу защиты животных

Богучанская ГЭС оказала помощь клубу защиты животных

24 Мая 2022 г.
Компания поддерживает работу клуба на протяжении нескольких лет
Новости Красноярска: В Минусинском районе учитель избила школьницу

В Минусинском районе учитель избила школьницу

24 Мая 2022 г.
За это она заплатит штраф 5 000 рублей
Новости Красноярска: Магия вокруг нас, главное вовремя её заметить!

Магия вокруг нас, главное вовремя её заметить!

24 Мая 2022 г.
На нескольких городских скульптурах появились шляпы магов
Новости компаний
24/05
Красноярский цементный завод готов к «высокому» строительному сезону-2022
20/05
Средняя Азия. Пробуем на вкус
20/05
Сколько стоит самая дешевая квартира в Омске?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае стартуют съёмки сериала о золотой лихорадке

В Красноярском крае стартуют съёмки сериала о золотой лихорадке

20 Мая 2022 г.
Съёмка первых кадров запланирована на 27 мая
Новости Красноярска: В Зеленогорске новобрачная убила мужа во время празднования свадьбы

В Зеленогорске новобрачная убила мужа во время празднования свадьбы

20 Мая 2022 г.
Злоумышленница написала явку с повинной
Новости Красноярска: В Красноярске бывшего директора Татышев-парка приговорили к шести годам колонии

В Красноярске бывшего директора Татышев-парка приговорили к шести годам колонии

23 Мая 2022 г.
Также осуждённый должен заплатить штраф 580 000 рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru