В Красноярском техникуме транспорта и сервиса выявлено мошенничество

Прокуратурой Свердловского района установлено, что в рамках национального проекта «Демография» КГАУ ПОУ «Красноярский техникум транспорта и сервиса» осуществляется профессиональное обучение людей, пострадавших от COVID-19 и лиц старше 50-ти лет и предпенсионного возраста.

Учреждение обучение не осуществляло. Аттестацию обучающихся после обучения не проводили, свидетельства о профессии не выдавали. В документы, направленные в уполномоченный госорган для получения бюджетных средств, внесены недостоверные данные об оказании образовательных услуг, рассказали в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

Возбуждено 3 уголовных дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

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