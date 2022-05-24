В Красноярске в Ленинском районе откроют уличный кинотеатр

С июня по сентябрь на территории парка 1 Мая будут проходить лектории, тренинги для молодых семей, мастер-классы для детей и взрослых, фотодни, тематические праздники. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Красноярска.

— Каждый год мы придумываем новые форматы, учитывая пожелания отдыхающих. В этом году на площадке «МайПарка» откроют уличный кинотеатр, — рассказала директор молодёжного ИТ-центра Анастасия Домнин.

Открытие проекта «МайПарк» запланировано на 28 мая на 15:00 в парке 1 Мая. Там пройдут мастер-классы, в рамках которых можно будет сделать для себя сувениры. На фудкортах посетители смогут перекусить. На сцене выступят лучшие творческие коллективы. Завершится вечер кинопоказом семейного фильма «Поли» (о приключениях маленькой девочка Сесиль и пони по имени Поли).

Дополнительную информацию о мероприятии можно узнать в официальной группе проекта «МайПарк» или по телефону 268-83-86.