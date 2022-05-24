В Якутии спасли четырёх школьников, уплывших на льдине

Четверых подростков, дрейфующих на льдине, спасли в якутском Томмоте. Мэр города Александр Самарский в гидрокостюме для подводной охоты помог им выбраться на берег невредимыми. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Подростки 2005, 2006, 2007, 2008 годов рождения решили сделать селфи на фоне восхода и взобрались на льдину у берега. Но её стало уносить течением. Они позвонили в службу спасения, поняв, что не смогут выбраться.

Непосредственное участие в спасении детей принял глава города Томмот. Он несколько раз заплывал в ледяной воде с верёвкой, но из-за быстрого течения подтянуть льдину с берега не удавалось.

— Из-за маленького размера льдины Александр Сергеевич следовал за детьми на соседней льдине, — рассказали в Telegram-канале администрации района.

Помог местный житель с аэролодкой. На транспорте удалось добраться до дрейфующих подростков.

Переохлаждения у ребят, к счастью, нет.

Фото: © Служба спасения РС(Я)