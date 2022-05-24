СУЭК провела в Красноярске в преддверии Дня защиты детей футбольный турнир

Десять взрослых и детских команд приняли участие в краевом турнире по мини-футболу на призы СУЭК, посвященном предстоящему Дню защиты детей.

За победу боролись команды всех предприятий СУЭК в Красноярском крае – Бородинского, Назаровского и Березовского разрезов, сервисных подразделений – бородинских Погрузочно-транспортного управления и Ремонтно-механического завода, аппарата управления "СУЭК-Красноярск". В детском турнире встретились две команды из шахтерской столицы края – Бородино, и две – из Красноярска, это "Тотем" и "Автобавария". Спортивный праздник состоялся в Красноярске на стадионе Сибирского федерального университета "Перья-3".

"Футбол – самый яркий командный вид спорта. Хочу поблагодарить спортсменов-горняков, ребят, тренеров, родителей за то, что приехали на красноярскую землю. И, конечно, особые слова благодарности – компании СУЭК за то огромное внимание, которое она уделяет спорту, в том числе детскому. Хочу пожелать красивой, яркой, бескомпромиссной игры, и пусть победит сильнейший!" - приветствовал команды председатель территориального комитета Российского профсоюза работников угольной промышленности Олег Килин.

"Год назад мы тоже проводили турнир по мини-футболу, но только среди взрослых команд. С учетом того, что СУЭК – компания, устремленная в будущее, нынче мы решили пригласить к участию детские команды. И рады, что в городах нашего присутствия такие талантливые юные футболисты, которые сегодня, я уверен, покажут красивый и зрелищный футбол. Напряженные игры будут и среди взрослых – у нас сильные игроки, в 2021 году наша сборная победила в первенстве профсоюзов края", - сказал финансовый директор АО "СУЭК-Красноярск", увлеченный спортсмен Андрей Великосельский.

Высокий уровень как футболистов-горняков, так и начинающих спортсменов из шахтерских городов отметил и приглашенный гость, профессиональный футболист, лучший бомбардир в истории красноярского "Енисея" Вадим Белохонов.

"Ребята есть очень сильные, с качественной игрой, - подчеркнул он. - Вообще мне понравилось, что в одном турнире играли и взрослые, и дети. Все-таки мужчины играют грубо, жестко, а тут смотришь на мальчишек, отвлекаешься, и начинаешь сам играть как ребенок".

По итогам состязаний титул чемпионов подтвердила команда Березовского разреза – как и год назад, она стала победителем, "серебро" у Бородинского погрузочно-транспортного управления, "бронза" – у сотрудников АО "СУЭК-Красноярск". Среди детей лучший результат показали ребята из красноярского "Тотема", второе место у маленьких бородинских футболистов, третье – у еще одной команды из краевого центра – "Автобавария".

"Ребята оправдали мои ожидания, - оценил итоги спортивный инструктор Бородинского разреза, тренер детских футбольных команд из Бородино Иван Трикопенко. - Невозможно идеально сыграть, и второе место из четырех – это хорошо".

СУЭК в Красноярском крае активно поддерживает детский спорт. Кроме футболистов системную помощь угольщиков получают лыжники, биатлонисты, регбисты, шахматисты, борцы из шахтерских городов.

Возрастная категория 6+

Фото: пресс-служба АО "СУЭК"

По материалам пресс-службы АО "СУЭК"