В Красноярске за полтора месяца украли 40 велосипедов

В ГУ МВД России по Красноярскому краю рассказали о том, что в Красноярске начался сезон велосипедных краж.
С апреля были украдены велосипеды у 40 красноярцев.
Полиция ищет двухколёсный транспорт и напоминает о правилах сохранности имущества:
- лучше снимать с велосипеда разъёмное оборудование (велокомпьютер, насос, фонарь и т.д.), так как без этого оборудования велосипеды воруют реже;
- оставляйте транспорт в поле зрения уличных камер;
- можно поставить на велосипед сигнализацию;
- вместо тонкого троса лучше использовать прочную цепь или U-образный замок. Цеплять его лучше за колесо и раму. Пристёгивать велосипед нужно, даже если вы отошли буквально на минуту;
- даже если вы пристёгиваете транспорт, не храните его на площадке в подъезде.
Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив