В Красноярске за полтора месяца украли 40 велосипедов

В ГУ МВД России по Красноярскому краю рассказали о том, что в Красноярске начался сезон велосипедных краж.

С апреля были украдены велосипеды у 40 красноярцев.

Полиция ищет двухколёсный транспорт и напоминает о правилах сохранности имущества:

лучше снимать с велосипеда разъёмное оборудование (велокомпьютер, насос, фонарь и т.д.), так как без этого оборудования велосипеды воруют реже;

оставляйте транспорт в поле зрения уличных камер;

можно поставить на велосипед сигнализацию;

вместо тонкого троса лучше использовать прочную цепь или U-образный замок. Цеплять его лучше за колесо и раму. Пристёгивать велосипед нужно, даже если вы отошли буквально на минуту;

даже если вы пристёгиваете транспорт, не храните его на площадке в подъезде.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив