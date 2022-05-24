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В Красноярске за полтора месяца украли 40 велосипедов

Главная Общество
Красноярск
12:02 24 Мая 2022
общество, происшествия, красноярск, кража, велосипед
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В ГУ МВД России по Красноярскому краю рассказали о том, что в Красноярске начался сезон велосипедных краж.

С апреля были украдены велосипеды у 40 красноярцев.

Полиция ищет двухколёсный транспорт и напоминает о правилах сохранности имущества:

  • лучше снимать с велосипеда разъёмное оборудование (велокомпьютер, насос, фонарь и т.д.), так как без этого оборудования велосипеды воруют реже;
  • оставляйте транспорт в поле зрения уличных камер;
  • можно поставить на велосипед сигнализацию;
  • вместо тонкого троса лучше использовать прочную цепь или U-образный замок. Цеплять его лучше за колесо и раму. Пристёгивать велосипед нужно, даже если вы отошли буквально на минуту;
  • даже если вы пристёгиваете транспорт, не храните его на площадке в подъезде.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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