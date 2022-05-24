Красноярские студентки разработали сервис покупки и продажи домашних животных

Студентки Сибирского федерального университета Дарья Егорова и Анастасия Валутова разрабатывают маркетплейс для домашних животных. Пользователи со всей России смогут выставить на продажу или купить кошку, собаку, птиц и других животных, а также бесплатно подать объявление о розыске потерянных питомцев.

Как рассказали создательницы маркетплейса, существующие сервисы не гарантируют, что покупаемый питомец будет таким, как заявлено в объявлении. Очень часто порода животного не подтверждается никакими документами, а котята или щенки не имеют прививок. Сервис GoodHands исправляет этот недостаток благодаря обязательной идентификации.

«Подобный маркетплейс в России есть, но рассчитан он на жителей Москвы и Московской области. Мы разрабатываем платформу для всех. Ещё один плюс – это возможность связаться со специализированной транспортной компанией, чтобы доставить животное, например, из Петербурга. Также пользователи могут публиковать объявления о потерявшемся или найденном животном», – рассказала один из авторов Дарья Егорова.

Проект 20-летних девушек вышел в финал федерального конкурса «Студенческий стартап». Кроме них, на свои проекты заявили 2,3 тыс. студентов из 78 регионов. Тысяча из них могут претендовать на получение гранта.

Добавим, что конкурс «Студенческий стартап» продлится до 30 июня. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, при отборе победителей особое внимание уделят проектам, связанным с микроэлектроникой, медициной, импортозамещением технологий и собственным технологическим системам.

«Мы видим, что молодые учёные и технологические предприниматели готовы занять освободившиеся из-за санкций ниши. Участвовать в конкурсе могут абсолютно все студенты вузов. В результате будет отобрана тысяча победителей, каждый из которых получит 1 млн рублей», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников