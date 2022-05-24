24 мая в пресс-центре МКР-Медиа пройдёт open talk: «Открытие памятника путешественнику Михаилу Певцову в Омске»

24 мая в 12:00 часов (+6 GMT) в Международном пресс-центре МКР-Медиа пройдёт пресс-конференция, посвящённая открытию в Омске памятнику русскому путешественнику, исследователю Средней и Центральной Азии Михаилу Васильевичу Певцову.

В пресс-конференции примут участие:

Светлана Бакулина - заместитель министра культуры Омской области;

Иван Кротт – ректор ОмГПУ, председатель Омского регионального отделения Русского географического общества;

Ольга Безродная - директор музейно-выставочного комплекса "Россия - Моя история", исполнительный директор Омского отделения Российского военно-исторического общества;

Игорь Скандаков - первый заместитель директора музейно-выставочного комплекса "Россия - Моя история", руководитель Омского музея просвещения.

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