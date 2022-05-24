АТБ запустил сервис по рассрочке в Красноярске

Азиатско-Тихоокеанский банк запустил сервис для покупок в рассрочку в магазинах-партнерах банка в Красноярске.

Рассрочка от АТБ – это возобновляемый лимит до 45 тысяч рублей, отсутствие комиссий и переплат, а также комфортный период гашения – 4 месяца.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно скачать бесплатное приложение «АТБ Рассрочка», получить решение в 3 клика, активировать лимит на стойке АТБ в торговом центре или любом офисе АТБ города Красноярска. Для клиентов банка активация лимита происходит автоматически.

Лимит является цифровым, не имеет физических носителей, и поэтому всегда под рукой в мобильном телефоне.

Партнеры АТБ — магазины одежды и обуви, товаров для дома, отдыха и туризма, индустрии спорта, красоты, здоровья и многие другие. Участие в программе рассрочки дает возможность магазинам получить индивидуальные тарифы рассчетно-кассового обслуживания и эквайринга (комиссия - 0,8%), рост клиентской базы и среднего чека.

Подробная информация по продукту и перечень партнеров расположены на сайте банка.

Получить консультацию можно в отделениях АТБ, на стойках в торговых центрах или по номеру телефона контакт-центра 8-800-775-88-88.

Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО), лицензия ЦБ РФ № 1810. Подробности по тел. 8-800-775-88-88.

Требования к заемщику

1. Возраст клиента от 18 до 75 лет.

2. Гражданство РФ.

3. Наличие мобильного телефона.

4. Заёмщик имеет официальное место работы (либо является индивидуальным предпринимателем) и постоянный источник дохода.

