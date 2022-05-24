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В Берёзовском районе реконструируют мост через реку Кантат за 41 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
11:47 24 Мая 2022
мост, реконструкция, в красноярском крае, общество
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Реконструкцию моста проведут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Специалисты смонтировали опоры, пролёт. Также уже возведена новая высоковольтная линия электропередачи. Сейчас идёт прокладка гидроизоляции и сопряжение переправы с дорогой, сообщили в правительстве Красноярского края.

С начала года, смонтировав в стороне новую мостовую конструкцию, ось переправы выпрямляли. В скором времени старое сооружение разберут.

На проезжей части моста и на подходах к нему предстоит уложить асфальтобетон и установить дорожные знаки. По обеим сторонам проезжей части появятся служебные проходы.

Стоимость работ – 41 млн рублей.

Длина моста будет почти 25 метров. Габарит проезжей части – 8 метров.

Введут объект в эксплуатацию в этом году.

Отметим, в этом сезоне будут отремонтированы ещё четыре объекта: мосты через Бечень (Абанский район), Исток (Большемуртинский район) и через Есауловку (Берёзовский район), переправа через Кемь (Енисейский район).

Напомним, в Ирбейском районе отремонтировали мост через реку Агул. Плановый ремонт провели в рамках текущего содержания. Стоимость работ – 18,5 млн рублей.

Специалисты заменили несущие элементы, дорожное покрытие. Кроме этого, были отремонтированы опоры и подходы к мосту, установлены новое барьерное и перильное ограждения. Прилегающую территорию очистили от растительности.

Мост входит в состав дороги Мельничное – Петропавловка 1-я. Он обеспечивает поселениям на правом берегу реки круглогодичную транспортную доступность и связь с районным центром.  Длина переправы — 166 погонных метров, ширина — 4,5 метра, грузоподъёмность — около 40 тонн.

Фото: © пресс-служба министерства транспорта Красноярского края

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