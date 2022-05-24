В Берёзовском районе реконструируют мост через реку Кантат за 41 млн рублей

Реконструкцию моста проведут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Специалисты смонтировали опоры, пролёт. Также уже возведена новая высоковольтная линия электропередачи. Сейчас идёт прокладка гидроизоляции и сопряжение переправы с дорогой, сообщили в правительстве Красноярского края.

С начала года, смонтировав в стороне новую мостовую конструкцию, ось переправы выпрямляли. В скором времени старое сооружение разберут.

На проезжей части моста и на подходах к нему предстоит уложить асфальтобетон и установить дорожные знаки. По обеим сторонам проезжей части появятся служебные проходы.

Стоимость работ – 41 млн рублей.

Длина моста будет почти 25 метров. Габарит проезжей части – 8 метров.

Введут объект в эксплуатацию в этом году.

Отметим, в этом сезоне будут отремонтированы ещё четыре объекта: мосты через Бечень (Абанский район), Исток (Большемуртинский район) и через Есауловку (Берёзовский район), переправа через Кемь (Енисейский район).

Напомним, в Ирбейском районе отремонтировали мост через реку Агул. Плановый ремонт провели в рамках текущего содержания. Стоимость работ – 18,5 млн рублей.

Специалисты заменили несущие элементы, дорожное покрытие. Кроме этого, были отремонтированы опоры и подходы к мосту, установлены новое барьерное и перильное ограждения. Прилегающую территорию очистили от растительности.

Мост входит в состав дороги Мельничное – Петропавловка 1-я. Он обеспечивает поселениям на правом берегу реки круглогодичную транспортную доступность и связь с районным центром. Длина переправы — 166 погонных метров, ширина — 4,5 метра, грузоподъёмность — около 40 тонн.

Фото: © пресс-служба министерства транспорта Красноярского края