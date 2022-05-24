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В Красноярске разыскивают подозреваемого в нападении на 15-летнюю девушку

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Красноярск
10:43 24 Мая 2022
подозрение, происшествия, красноярск, поиски, общество
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16 сентября 2021 года неизвестный мужчина, находясь в автобусе № 43 на пути следования от остановки «Торговый центр» до «Юбилейная» по пр. им. газеты «Красноярский рабочий», подошёл к 15-летней девушке и совершил в отношении неё развратные действия.

Мужчине на вид 50-55 лет, плотного телосложения, рост 165-170 см. У подозреваемого кавказская внешность, короткая стрижка, тёмные волосы, с лобной залысиной, толстый широкий нос, толстые крупные уши, тонкие губы, чёрные густые брови, округлый лоб, скошенный назад. На лице щетина. Был одет в вязаную жилетку болотного цвета, под ней белая кофта с длинным рукавом.

Если вы обладаете информацией о лице, схожем по приметам, сообщите по телефону 8 (391) 233-47-35 или 02. Анонимность гарантируется.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: © krk.sledcom.ru

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