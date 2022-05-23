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В центре Красноярска появились мусорные баки для «западного мусора»

Главная Общество
Красноярск
19:00 23 Мая 2022
красноярск, акция
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В центре Красноярска появились мусорные баки для вещей, ушедших из России иностранных брендов. «Западный мусор» собирают во дворах на улицах Диктатуры Пролетариата, 8 Марта и Карла Маркса. Об этом рассказали заметившие их горожане.

Кто установил баки, неизвестно, но похоже, что организатор таким образом демонстрирует, что красноярцам не нужны товары иностранных брендов. 

Напомним, из-за ситуации на Украине многие зарубежные компании закрыли свой бизнес в России. Так, недавно стало известно, что McDonald’s продал бизнес в России своему партнеру-франчайзи. Ранее компания Johnson & Johnson заявила о приостановке поставок средств личной гигиены в Россию, Adidas также приостановил работу в России, а также компания Levi Strauss & Co, известная своими джинсами.

Фото: © vk.com/krsk24online

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