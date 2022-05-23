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В Челябинске бульдозер раздавил 105 компьютеров

Главная Общество
Красноярск
17:45 23 Мая 2022
челябинск, фссп
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В Челябинске бульдозер раздавил 105 компьютеров, включая мониторы, системные блоки, клавиатуры и мыши. Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП, техника была изъята из подпольных игровых залов. 

«Среди ранее изъятого и конфискованного незаконного оборудования: системные блоки, мониторы, клавиатуры, компьютерные мыши, коммутаторы, кабели, маршрутизаторы, а также один кассовый аппарат», – уточнили в УФССП региона.

К процессу уничтожения нелегальной техники приступают только после того, как суд вынесет решение о конфискации или изъятии имущества. После этого документы попадают к судебным приставам, которые и проводят утилизацию. В конце мероприятия составляется акт об уничтожении товароматериальных ценностей, куда входит список всех вещей, а также место, время и способ утилизации.

Фото: © УФССП по Челябинской области

 

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