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В Красноярске в шестой раз состоится экоакция РУСАЛа «Сиреневый день»

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Красноярск
16:53 23 Мая 2022
общество, красноярск, экология, акция
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По инициативе Красноярского алюминиевого завода компании РУСАЛ в Красноярске в шестой раз состоится традиционный «Сиреневый день». В экологической акции по высадке сирени примут участие десятки горожан. Вместе с партнерами акции – медиагруппы «Комсомольская правда» - Красноярск» и администрацией Советского района – металлурги и жители города высадят 250 кустов венгерской сирени.

В прошлом году «Сиреневый день» был посвящен подвигу врачей, а в этом - здоровому образу жизни, физической культуре и спорту.  Поэтому «сиреневый маршрут», по которому проедет машина с саженцами, будет особенным - спортивным. В него войдут Спортивная школа Олимпийского резерва им. Бувайсара Сайтиева, ледовый дворец «Кристалл Арена», остров Татышев, Красноярский государственный педагогический университет им. В.П.Астафьева, где накануне пройдут спортивные соревнования в честь экологической акции. Основной точкой маршрута «Сиреневого дня станет территория многофункционального спортивного комплекса «Арена. Север». Здесь высаживать сирень будут сотрудники и ветераны РУСАЛа вместе с городскими спортсменами.

В Красноярске в шестой раз состоится экоакция РУСАЛа «Сиреневый день»

«Сиреневый день» это не только озеленение, но еще и просветительские экологические акции. В детских садах Красноярка традиционно проходит конкурс рисунков «Сиреневый день» с главными призами - саженцами сирени. В этом году впервые в городской библиотеке им. Горького состоится лекция о том, как правильно высаживать сирень и ухаживать за ней в городских условиях для озеленителей управляющий компаний и председателей многоквартирных домов.

За шесть лет 1500 кустов сирени высажены и цветут во дворах домов Советского района, на территориях 30 школ и детских садов, в «Роевом Ручье», в Центральном парке, во дворе роддома №1, у Часовни Параскевы Пятницы, по ул. Пограничников, 9 Мая, и многих других территориях. Традиции создания комфортной городской среды в городах, где живут металлурги РУСАЛа, заложил основатель компании Олег Дерипаска.

По материалам РУСАЛ

Фото:©РУСАЛ

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