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В правительстве Бурятии опровергли информацию о раздаче автомобилей семьям погибших военных

Главная Общество
Красноярск
20:24 23 Мая 2022
общество, мошенники, бурятия, в россии
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Власти Бурятии опровергли информацию о выдаче автомобилей семьям погибших военных.

В правительстве Бурятии опровергли информацию о раздаче автомобилей семьям погибших военных

В вайбер-сообществах республики Бурятия появилась фейковая новость о том, что семьям военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине и погибших при исполнении воинского долга, раздают автомобили. В правительстве Бурятии опровергают эту информацию и говорят, что она ложная.

Пресс-служба правительства республики пишет, что надо доверять только официальным источникам информации. Ведь все нормативно-правовые акты публикуются после утверждения на официальном сайте Правительства Бурятии.

Фото: egov-buryatia.ru

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