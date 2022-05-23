В правительстве Бурятии опровергли информацию о раздаче автомобилей семьям погибших военных

Власти Бурятии опровергли информацию о выдаче автомобилей семьям погибших военных.

В вайбер-сообществах республики Бурятия появилась фейковая новость о том, что семьям военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине и погибших при исполнении воинского долга, раздают автомобили. В правительстве Бурятии опровергают эту информацию и говорят, что она ложная.

Пресс-служба правительства республики пишет, что надо доверять только официальным источникам информации. Ведь все нормативно-правовые акты публикуются после утверждения на официальном сайте Правительства Бурятии.

Фото: egov-buryatia.ru