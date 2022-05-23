В Красноярске за неделю пострадали 14 детей

За прошедшую неделю госавтоинспекторы зафиксировали 13 ДТП с участием несовершеннолетних. Всего пострадали 14 детей, 9 из них пешеходы, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

К примеру, 18 мая на парковке на ул. Калинина в районе дома № 3 20-летний водитель на Opel сдавал назад. Он не заметил и сбил 2-летнюю девочку, которую сопровождали старшая сестра. Ребёнок незначительно травмирован.

19 мая на ул. Вавилова, 23, во дворе дома 5-летняя девочка выбежала на дорогу из-за припаркованного автомобиля. Это было большой неожиданностью для 35-летнего водителя, проезжавшего мимо. Ребёнок попал под автомобиль. В этот же день на ул. Алексеева, 52 12-летняя девочка торопилась перебежать проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Но не успела и была сбита 30-летним водителем на BMW. Оба ребёнка получили серьёзные травмы, их госпитализировали.

Кроме этого, днём 22 мая 5-летний брат с 13-летней сестрой переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора в районе ул. Щорса, 30А/1. В этот момент 70-летний водитель не заметил детей и наехал на них. В этот же день в Дивногорске на ул. Набережная, 43 15-летний подросток на мопеде Vento Max наехал на 7-летнего мальчика, который выбежал на дорогу из-за припаркованного автомобиля. Пешеходы в этот раз отделались ушибами и ссадинами. Водитель мопеда не пострадал.

— Водителям необходимо заранее снижать скорость перед пешеходными переходами. Нужно внимательно проезжать места возможного появления детей и быть готовыми остановить транспорт. Родителям важно напоминать ПДД своим детям перед каждой прогулкой и объяснять, что на дороге нужно быть осторожными, — напомнили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

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