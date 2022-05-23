В Красноярском крае жителям расскажут о мерах соцподдержки

В Красноярском крае 4 июня пройдёт День открытых дверей. О мерах поддержки и порядке их назначения расскажут жителям специалисты учреждений соцобслуживания и территориальных отделений соцзащиты. Кроме этого, они проведут мастер-классы и тренинги.

К мероприятию подключатся и представители агентства труда и занятости, агентства по обеспечению деятельности мировых судей, службы судебных приставов, АНО "Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания".

— Пришедшие в этот день в учреждения смогут получить развёрнутую консультацию, узнать о помощи, которая предоставляется семьям с детьми и людям старшего поколения. Также можно будет ознакомиться с работой досуговых клубов, действующих на базе центров соцобслуживания и центров помощи семье и детям, принять участие в мастер-классах, — сказала Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.

Программу мероприятий можно посмотреть здесь.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов