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В Красноярском крае жителям расскажут о мерах соцподдержки

Главная Общество
Красноярск
17:12 23 Мая 2022
общество, в красноярском крае, красноярск, соцподдержка
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В Красноярском крае 4 июня пройдёт День открытых дверей. О мерах поддержки и порядке их назначения расскажут жителям специалисты учреждений соцобслуживания и территориальных отделений соцзащиты. Кроме этого, они проведут мастер-классы и тренинги.

К мероприятию подключатся и представители агентства труда и занятости, агентства по обеспечению деятельности мировых судей, службы судебных приставов, АНО "Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания".

— Пришедшие в этот день в учреждения смогут получить развёрнутую консультацию, узнать о помощи, которая предоставляется семьям с детьми и людям старшего поколения. Также можно будет ознакомиться с работой досуговых клубов, действующих на базе центров соцобслуживания и центров помощи семье и детям, принять участие в мастер-классах, — сказала Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.

Программу мероприятий можно посмотреть здесь.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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