В Овсянке построят станцию водоочистки и водопровод за 77,5 млн рублей

Построят станцию водоочистки и участок водопроводной сети протяжённостью 4,4 км в этом году по федеральному проекту «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда». Из федерального и краевого бюджетов выделено 77,5 млн рублей. Об этом пишут на сайте правительства Красноярского края.

— Это решит вопрос с качеством питьевой воды в Овсянке и близлежащих поселений. Жители не раз жаловались на жёсткость воды, присутствие в ней извести. Также будет развиваться водопроводная сеть посёлка. На данный момент правая сторона Овсянки не имеет централизованного водоснабжения. Население пользуется привозной водой, — рассказал Александр Ананьев, министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края.

Сейчас на площадке действующих водозаборных скважин специалисты начали закладывать фундамент под станцию. Затем установят плиту основания и возведут металлический каркас здания. Также уже проложено 700 метров трубопровода (от водозабора вдоль автодороги «Енисей», по улицам Нагорная, Малое Слизнево и Гагарина). Совсем скоро под дорогой начнут возводить трубопровод.

Построят объект до конца осени.

Работу усложняют скальные участки и стеснённость из-за близко расположенных домов.

В итоге более 5 000 жителей Овсянки и соседних посёлков Слизнево и Молодёжный получат качественную питьевую воду.

Фото: © пресс-служба министерства промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края