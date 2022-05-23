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Красноярском крае стартует основная волна ЕГЭ – 2022

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Красноярск
16:10 23 Мая 2022
красноярск, егэ
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В Красноярске стартует основная волна ЕГЭ – 2022. В этом году выпускные экзамены будут сдавать 16,3 тысячи человек. Первые испытания пройдут 26 мая – это будут экзамены по литературе, географии и химии.

«Все пункты в регионе готовы к проведению ЕГЭ, протестирована система видеонаблюдения, во всех школах прошли репетиционные экзамены. Все задания в измерительных материалах соответствуют курсу школьной программы. В муниципалитетах есть необходимое количество бумаги и картриджей», – рассказала министр образования края Светлана Маковская.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, несмотря на отмену зигзагообразной рассадки, все меры эпидемиологической безопасности будут соблюдены – помещения обработают дезинфицирующими средствами, маски обязательны для всех организаторов и наблюдателей, на входе нужно измерить температуру. Всего на территории региона будет работать 176 пунктов проведения экзамена, один из которых находится в школе при ГУФСИН,  один в Красноярском политехническом техникуме. Восемь участников с ограниченными возможностями здоровья пройдут напишут ЕГЭ на дому

Контролировать проведение экзамена будут 752 аккредитованных общественных наблюдателя. На входе участников досмотрят сотрудники полиции, чтобы никто не пронёс на испытания телефоны, гаджеты, микронаушники, шпаргалки, любые справочные материалы. Если запрещённые предметы обнаружат после того, как выпускник попадёт на проведение экзамена, то нарушителю придётся пересдавать тест в следующем году.

Отметим, что в Красноярском крае продолжает работать горячая линия по вопросам проведения единого государственного экзамена –  8 (391)204-04-33.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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