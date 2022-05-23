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Житель Томска из-за ревности поджёг квартиру возлюбленной

Главная Общество
Красноярск
16:02 23 Мая 2022
происшествия, россия, пожар, общество, дом
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39-летний житель Томска поджёг квартиру своей возлюбленной из-за ревности. Злоумышленника задержали и заключили под стражу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию сообщили о возгорании квартиры в доме по ул. Алтайская. Сотрудники ведомства осмотрели место происшествия, опросили 43-летнюю собственницу и очевидцев.

Выяснилось, что возгорание случилось из-за поджога, который совершил возлюбленный женщины. Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый томич. Он признался в содеянном.

По предварительной информации, мужчина находился в квартире возлюбленной, между ними по телефону произошёл скандал. Он приревновал девушку и поджёг шторы и шкаф.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Фото: © МВД по Томской области

 

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