Житель Томска из-за ревности поджёг квартиру возлюбленной

39-летний житель Томска поджёг квартиру своей возлюбленной из-за ревности. Злоумышленника задержали и заключили под стражу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию сообщили о возгорании квартиры в доме по ул. Алтайская. Сотрудники ведомства осмотрели место происшествия, опросили 43-летнюю собственницу и очевидцев.

Выяснилось, что возгорание случилось из-за поджога, который совершил возлюбленный женщины. Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый томич. Он признался в содеянном.

По предварительной информации, мужчина находился в квартире возлюбленной, между ними по телефону произошёл скандал. Он приревновал девушку и поджёг шторы и шкаф.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Фото: © МВД по Томской области