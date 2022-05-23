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Житель Омска избил до смерти жену за неприготовленный ужин

Главная Общество
Красноярск
15:45 23 Мая 2022
общество, происшествия, омск, убийство
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Суд рассмотрел уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, который 6 января до смерти забил свою жену в квартире по ул. Малиновского.

Семейная пара перед трагедией несколько дней распивала алкогольные напитки. Из личной неприязни мужчина ударил супругу. Соседи вызвали полицию. Мужчина нанёс жене не менее 49 ударов ногами и руками. В итоге женщина скончалась в больнице.

В суде убийца сказал, что избивал жену не так много. По его словам, он пытался заставить пострадавшую приготовить еду для ребёнка.

По решению суда мужчина отправится в колонию строгого режима на 11 лет с ограничением свободы на один год, также он должен компенсировать матери погибшей 1 000 000 руб. и расходы на похороны.

Окончательный приговор будет оглашён 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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