Территории Красноярского края за развитие налогового потенциала получат 150 миллионов рублей

56 муниципальных образований Красноярского края получат дополнительные средства на развитие налогового потенциала. Этот механизм финансового поощрения действует в рамках госпрограммы «Содействие развитию местного самоуправления». Всего на эти цели предусмотрено 150 млн рублей.

«Наша задача – стимулировать органы местного самоуправления максимально использовать свои возможности, наращивая налоговый потенциал. Средства из краевого бюджета помогут им продолжить намеченный курс», – рассказал Заместитель председателя Правительства края – министр финансов Владимир Бахарь.

Отбор проходил на конкурсной основе. Итоги определялись по уровню прироста поступлений в местные бюджеты: единого сельскохозяйственного налога, налога по патентной системе, налога на имущество физических лиц, земельного налога.

Полученные средства можно будет направить на развитие или ремонт учреждений, строительство объектов жизнеобеспечения, покупку техники и многое другие, важные для развития муниципалитета мероприятия.

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов